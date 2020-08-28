Ждущего хозяина Хатико обнаружили в Ростове

В Ростове обнаружился местный Хатико. Фото: соцсети

В Ростове объявилась собака, которая уже несколько дней просиживает на одном месте в ожидании кого-то.

Местные жители предположили, что животное ждет своего хозяина, которому, по всей видимости, не суждено вернуться. Похоже, что преданность собаки совершенно не зависит от породы, будь то японская акита-ину или обычная ростовская дворняжка. Горожане решили помочь животному найти хозяина или обрести новый дом и они рассказали историю собаки в соцсети.

- Несколько дней назад была в ошейнике. Кто-то снял его, теперь просто носит его с собой, видимо ей он очень дорог. Если кто узнал свою собаку, или просто есть возможность помочь – звоните. Скажу, где сидит, - обратилась она к неравнодушным людям.

В социальной сети собаку прозвали ростовским «Хатико».

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