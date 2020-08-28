Как пандемия повлияла на строительную отрасль, ипотеку и рынок недвижимости

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Какое влияние пандемия covid-19 оказала на рынок недвижимости в Ростовской области. Насколько востребованы программы государственного субсидирования и ипотека. Почему стоит приобретать дом или квартиру сейчас, а не откладывать решение жилищного вопроса. И как банк помогает строительной отрасли. Об этом и многом другом мы поговорили с Управляющим Ростовским отделением Сбербанка Русланом Салимовым.

- Какой объем выдач ипотеки показал банк в первом полугодии? Как это соотносится с рынком?

- Каждая вторая ипотека в Ростовской области оформляется в Сбербанке. В первом полугодии банком выдано более 6,3 тыс. ипотечных кредитов на 10,8 млрд рублей. Меры по государственному субсидированию ипотеки, а также снижение процентных ставок на кредитные продукты банка существенно стимулировали строительную отрасль. С 20 апреля по программе «Господдержка 2020» под 6,1% в Ростовской области банк выдал более 2,2 тыс. жилищных кредитов, на 4,2 млрд рублей. Для Сбербанка крайне важно поддержать клиентов в непростой период — решить их жилищные вопросы. Поэтому мы продолжили снижать ставки по ипотеке. В июле банк дополнительно сократил процентную ставку на 0,5% годовых, а минимальный первоначальный взнос для зарплатных клиентов банка снижен c 15% до 10%. Для клиентов без подтверждения дохода минимальный взнос снижен c 50% до 30%.

- Как востребована ипотека в качестве инструмента покупки жилья в Ростове-на-Дону? - В Сбербанке в Ростовской области в первом полугодии 2020 года наблюдается 12% рост ипотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок первичного жилья вырос на 24%. Все чаще жители области выбирают ипотеку для решения жилищного вопроса. По данным некоторых застройщиков до 70% выросла доля ипотеки в общем объеме продаж. В Ростовской области в Сбербанке открыто более 2,8 тыс. счетов эскроу. Доля банка – 85%. Когда банк открывает проектное финансирование строительства, сразу прорабатывает с застройщиком комплексные схемы взаимодействия по ипотечным программам. В 2020 году заключено 10 сделок по финансированию недвижимости на 12 млрд рублей, в том числе 9 сделок с эскроу-счетами на 11,7 млрд рублей. Доля банка – 93%.

- Насколько востребована программа господдержки семей с двумя и более детей? Сколько выдано кредитов по данной программе?

- В 2020 году выдано более 300 жилищных кредитов на 645 млн рублей, это больше, чем за весь прошлый год. Программа государственного субсидирования распространяется на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика. Важным условием является то, что 2-й и или 3-й ребенок должен быть рожден после 1 января 2018 года. Ставка по ипотеке с гос.поддержкой многодетных семей составляет 5%, при электронной регистрации сделки - 4,7%.

- Стоит ли сейчас покупать квартиру, если вопрос вставал еще в начале 2020 года?

- Рекомендуем не откладывать решение жилищного вопроса на потом, сейчас благоприятное время для покупки жилья, ставка по ипотеке на историческом минимуме. Тем более, если клиент хочет приобрести квартиру в новостройке по программе «Господдержки 2020», она действует до 1 ноября 2020 года.

Владельцы зарплатных карт Сбербанка могут рассчитывать на экспресс-одобрение ипотеки. Электронная регистрация сделки делает процесс быстрым и удобным, а сервис безопасных расчетов - безопасным.