100 млрд рублей по «Программе 1764» выдал ВТБ

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Свыше 100 млрд рублей по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764, предоставил заемщикам ВТБ с начала текущего года. При этом объем проведенных в текущем году выдач более чем в три раза превышает сумму предоставленного финансирования за аналогичный период 2019-го. Известно, что поддержку по «Программе 1764» в ВТБ с января этого года получили почти 2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Так, наибольший объем финансирования выдан им банком в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Самарской и Иркутской областях. К слову, более трети льготных кредитов в текущем году в рамках программы предоставлено на инвестиционные цели.

- Объем выдач в рамках «Программы 1764» растет из месяца в месяц, − прокомментировал заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. - Особенно высок спрос бизнеса в условиях пандемии COVID-19, поскольку данная программа является одним из самых эффективных инструментов льготного кредитования в нынешней ситуации. Она позволяет предпринимателям не только финансировать текущую деятельность, но продолжать реализовывать планы бизнес-развития. В целом за время действия программы мы предоставили нашим клиентам из сферы МСП порядка 190 млрд рублей.

Напомним, «Программа 1764» предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов и реализуется в 2019-2024 годах. Льготное финансирование могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.

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