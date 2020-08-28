«Россети Юг» обеспечила электроэнергией музей «Самбекские высоты»

Фото: предоставлено «Россетти Юг»

Компания «Россети Юг» обеспечила электроэнергией Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Мемориал под Таганрогом был возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для электроснабжения «Самбекских высот» потребовалось 1 МВт мощности. Это необходимо для бесперебойной работы музея, установленного в нем электронного оборудования, освещения объектов комплекса, прилегающей парковой зоны, для надежной работы систем безопасности, оповещения и автополива. Площадь экспозиции составляет 20 га.

Чтобы подключить музей к сети, энергетики «Россети Юг» построили кабельно-воздушную линию длиной 240 метров. Во время работ движение на участке не ограничивали, а дорожное полотно удалось не повредить. Линию проложили особым методом горизонтально направленного бурения — «прокол» под полотном дороги.

Мемориальный комплекс создали на пожертвования. Для музея собирали не только деньги, но и будущие экспонаты — материалы и предметы военных лет. На интерактивной площадке гости смогут увидеть макеты и технику времен Великой Отечественной войны, блиндажи и окопы. В здании музея доступны 11 выставочных комплексов, конференц-зал и виртуальная лаборатория.

Фото: предоставлено «Россетти Юг»

— Компания «Россети Юг» с особым уважением присоединилась к подготовке к открытию этого комплекса. Освобождение Таганрога сорвало планы захватчиков по переброске немецких войск с Миуса и поставило точку в длительной оккупации Ростовской области. В нашей компании ценят и чтут традиции патриотического воспитания и преемственности. Именно поэтому наши активисты вместе с Советом ветеранов уже несколько лет участвуют в архивной и поисковой работе, доводят до молодых сотрудников неизвестные факты об этих ожесточенных боях, проходивших не так далеко от южной столицы, — рассказал генеральный директор компании Борис Эбзеев.

Музей был построен рядом с Мемориалом Славы, посвященным прорыву немецкого «Миус-фронта» и освобождению Таганрога. Долгие годы в истории и литературе не освещались сведения о кровопролитных боях и потерях. Мемориальный комплекс увековечит память более 880 тысяч бойцов, которые ценой жизни сломили сопротивление врага в августе 1943.