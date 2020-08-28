В Ростове задержан начальник отделения судебных приставов, подозреваемый в получении взятки

Сотрудника заключили под домашний арест. Фото: Архив "КП"

Задержан начальник отделения судебных приставов по Ростову-на-Дону УФССП России. Его подозревают в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере».

Подозреваемый возглавлял отделение по взысканию административных штрафов. По версии следствия, 25 августа он получил 400 тысяч от предпринимателя. За взятку начальник обещал не налагать арест на имущество компании. Кроме того, в отношении организации планировалось прекратить исполнительное производство в связи в связи с истечением срока давности.

Подозреваемый задержан. Он полностью признал вину в совершении преступления.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Ростовской области.