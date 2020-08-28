В Ростове изменят три автобусных маршрута

Изменится схема движения автобусов № 40, № 68 и № 81. Фото: архив "КП"

В Ростове-на-Дону изменится схема движениях трех автобусных маршрутов. Речь идет о направлениях, которые связывают отдаленные районы, жилые комплексы и центр города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Так изменится схема движения маршрута № 40. Он будет продлен до ЖК "Западная Резиденция". Это делается для того, чтобы связать жилой район с центральной частью Ростова.

Кроме того, нововведение затронут маршрут № 68. Теперь он будет курсировать между ЖК "Красный Аксай" и поселком Александровка.

Также предусмотрена организация работы маршрута № 81. По новым правилам он обеспечит транспортную связь микрорайона Суворовский с проспектом Михаила Нагибина, улицей Нансена и площадью Театральной.