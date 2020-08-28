Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 лучших вкладов в рублях

Фото: «УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ вошел в тройку лидеров рейтинга лучших вкладов в рублях в июле, подготовленного порталом «Выберу.ру». Третье место в рейтинге занял вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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