Двенадцать раз менял тару регоператор на 4-х контейнерных площадках Ростова

Фото: ГК «Чистый город»

Контейнерные площадки на улицах Шеболдаева, Лесозащитная, Портовая и в переулке Университетском, стали местом регулярного сброса стройотходов и покрышек недобросовестными гражданами и юрлицами. Они оставляли шины, автомобильные запчасти и стройматериалы в контейнерах для сбора ТКО и рядом с ними. Это приводило к поломке тары и образованию свалочных очагов.

Фото: ГК «Чистый город»

Как отмечает регорепартор, по данным адресам ГК «Чистый город» неоднократно фиксировал факты нарушений и направлял материалы в контрольно-надзорные органы для вынесения штрафов в отношении нарушителей.

- Строительные отходы не относятся к твёрдым коммунальным, их нельзя выносить на контейнерных площадки, - подчёркивает руководитель экоконтроля Кирилл Заболоцких. - Вывоз должен производиться по отдельному договору со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Такой же алгоритм действий и для утилизации покрышек. Материал, из которого изготовлены шины негативно влияют на окружающую среду и на здоровье человека.

Напомним, за каждый такой факт нарушения Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону злоумышленникам грозит штраф: для физических лиц – до 5 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 70 000, и до 100 000 заплатят юридические лица.