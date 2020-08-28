Ростовчанка предлагает сделать светофор и пешеходный переход на Змиевской балке

Схема на карте, где девушка предлагает установить светофор. Фото: сайт "Активный ростовчанин"

Девушка из Ростова-на-Дону предлагает организовать пешеходных переход и установить светофор напротив мемориала на Змиевской балке. Анастасия Штода считает, что эта мера позволит людям безопасности переходить дорогу, а водителям будет легче выезжать из ЖК "Соловьиная роща". Свою инициативу девушка разметила на сайте "Активный ростовчанин".

Девушка имеет ввиду перекресток улиц Доватора и Алейникова. Сейчас там нет светофора, что действительно создает неудобства при выезде на загруженную дорогу. Кроме того, пешеходы, которые хотят попасть на остановку или наоборот перейти дорогу на сторону мемориала, вынуждены преодолевать несколько сотен метров.

- Расстояние до ближайшего перехода - более 400 метров. Двигаясь на автомобиле, на данном перекрестке нужно уступить дорогу. Выезд или поворот в сторону ЖК "Соловьиная роща" затруднен и опасен, - пишет ростовчанка.