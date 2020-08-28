Многокилометровые пробки сковали Ростов в последний рабочий день

Движение затруднено в центре города и в Западном микрорайоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восьмибалльные пробки сковали Ростов-на-Дону вечером 28 августа. Данные об этом публикует сервис «Яндекс.Карты»

Многокилометровые заторы образовались в разных районах города. Пробки образовалась на проспекте Буденновском — от Красноармейской до улицы Нансена; на проспекте Ворошиловском — от улицы Донской до Текучева. Еще одна пробка начинается на улице Вавилова от пересечения с Автодорной улицей и продолжается по улицам Немировича-Данченко и Шеболдаева до улицы Ларина.

Движение затруднено и в Западном микрорайоне. Многокилометровая пробка растянулась на улице Малиновского — от улицы Таганрогской до проспекта Стачки. Затор также наблюдается на Малиновского от Коммунистического проспекта до улицы Портовой.

Согласно данным сервиса, ситуация могла возникнуть из-за дорожных работ. Фото: yandex.ru/maps

Согласно данным сервиса, ситуация могла возникнуть из-за дорожных работ. Кроме того, пробка на Вавилова могла образоваться в связи с ликвидацией крупного пожара в гостинице и автомойке.

Напомним, на выходных пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» недалеко от хутора Пролетарка. Длина затора составила 10 километров.

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