В Ростове потушили пожар в мини-гостинице и автомойке

В Ростове-на-Дону потушили пожар в мини-гостинице и автомойке на улице Вавилова. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Здание, где располагаются объекты, загорелось около 14 часов 28 августа. На месте работали 70 спасатели, к тушению привлекли 24 единицы техники. Был объявлен повышенный ранг пожара. Спустя несколько часов спасатели потушили возгорание.

— Площадь пожара составила 375 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, — рассказали в МЧС.

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В ГУ МЧС рассказали, что горит кровля здания.(Подробности)