Более 370 протоколов составлено в Ростове на нарушителей масочного режима в транспорте

В Ростове за два месяца выявили более 370 нарушителей масочного режима в транспорте. Фото: администрация Ростова
В донской столице за июль и августе выявили более 370 нарушителей масочного режима в транспорте. Такие итоги подвели служащие городской администрации.
Изо дня в день более 100 единиц общественного транспорта подвергается проверке. Только за 26 августа было выявлено десять нарушителей. А за два месяца было составлено 376 протоколов об административных нарушениях: 6 протоколов в отношении юридических лиц, 19 протоколов - в отношении водителей, 351 протокол - в отношении граждан (пассажиров).
В период с июля по август проинспектировано более трех тысяч единиц транспорта.
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