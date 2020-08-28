Водитель иномарки в Ростове насмерть сбил пенсионерку

В Ростове иномарка насмерть сбила пенсионерку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице пенсионерка погибла под колесами иномарки в Западном микрорайоне.

Инцидент произошел сегодня, 28 августа, на проспекте Коммунистическом. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал в сторону улицы Труженников и не успел затормозить перед переходящей дорогу в неположенном месте 63-летней пенсионеркой.

- Пенсионерка в этот момент переходила дорогу в 30 метрах от перехода. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Позже стало известно, что на момент аварии водитель иномарки уже был лишен прав. По данному факту составили административный материал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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