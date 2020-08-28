Последние выходные августа в Ростове будут крайне жаркими

В Последние летние выходные в Ростове ожидается жаркая погода Фото: "КП" Архив

В последние выходные августа в донской столице снова установится жаркая погода. Об этом сообщи-ли в областном Гидрометцентре.

В субботу, 29 августа, будет стоять ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков и сильного ветра не ожидается. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. В утренние часы есть вероятность возникновения тумана. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов.

В воскресенье, 30 августа, потеплеет еще больше до +32 градусов. Возможна небольшая облачность, но осадков по-прежнему не ожидается. Ветер ускорится до четырех метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону 1 сентября 2020: жителей ожидает аномальная жара.

Погода в Ростове-на-Дону 1 сентября 2020: рассказываем о метеоусловиях в день знаний.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!