«Мерзкие и уродливые»: мать ростовчанки Анастасии Костенко резко высказалась о хейтерах

Костенко регулярно подвергается насмешкам подписчиков. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанка Анастасия Костенко нередко сталкивается с ненавистью в соцсетях. Достается от хейтеров не только девушке и ее супругу Дмитрию Тарасову, но и всей семье. Однако близкие модели могут дать достойный отпор.

Костенко регулярно подвергается насмешкам и критике с тех пор, как вышла замуж за известного футболиста. Сначала ростовчанку не жаловали фанаты бывшей жены Тарасова, позже к ним примкнули и другие хейтеры. Анастасию критикуют за стиль, высказывания, поведение. Однако звезда смирилась и давно не реагирует на грубых комментаторов. Чего не скажешь о ее близких.

По данным starhit.ru, на днях высказалась мать Костенко Виктория. Как утверждает издание, женщина не может смириться с критикой.

— Они все такие же мерзкие и уродливые, глупые и беспринципные, после них очень хочется подвергнуться тщательной санобработке. Их надо оставлять друг с другом наедине и быстро менять свою дислокацию. А потом наблюдать, как они начнут увязать в этой жиже, — приводит издание слова Виктории.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. В тот же год на свет появился первенец пары — дочь Милана. Спустя два года ростовчанка подарила мужу второго ребенка — младшую дочь Еву.