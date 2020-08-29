В тройном лобовом ДТП в Ростовской области погибли два человека

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием трех легковушек. Авария произошла 29 августа около 8:30 в Аксайском районе.

22-летний водитель машины «Хендай Акцент» двигался по дороге в южном направлении. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу. Здесь иномарка «лоб в лоб» столкнулась с автомобилем «Ленд Крузер». От удара «Лэнд Крузер» отбросил на встречную «Ладу Гранта».

— В результате ДТП погибли два пассажира «Хендай Акцента» — мужчина и женщина. Пострадали водитель «Хендай» и пассажирка «Ленд Крузера», — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.