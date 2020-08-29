«Провалился» на полиграфе: судью могут проверить из-за матча «Ростов» - «Уфа»

Появились слухи, что Алексею Еськову грозит пожизненное отстранение. Фото: ФК "Ростов"

В отношении судьи Алексея Еськова могут начать расследование из-за матча «Ростов» — «Уфа». Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».

На днях в футбольном сообществе разгорелся скандал. Арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова проверили на полиграфе после матча «Спартак» — «Сочи». СМИ сообщали, что первый успешно прошел тест, а второй «провалился». Появились слухи, что Еськову грозит пожизненное отстранение.

Позже выяснилось, что после проверки к Еськову возникли вопросы совсем из-за другой игры. По данным «СЭ», дополнительное расследование связано с матчем «Ростов» — «Уфа».

Возможные нарушения Еськова пока не называются. Напомним, что в том матче «желто-синие» потерпели поражение со счетом 1:2. Первый гол забили ростовчане. После этого уфимцам удалось дважды успешно поразить ворота дончан.

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