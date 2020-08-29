Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В центре Ростова предложили запретить движение грузовиков

Для таких автомобилей могут создать специальный грузовой каркас
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
КомментироватьОставить комментарий
Для большегрузов предложили создать так называемый грузовой каркас.

Для большегрузов предложили создать так называемый грузовой каркас.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону предложили запретить движение грузовиков. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Инициативу выдвинула компания «А+C ТрансПроект», которая занимается программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Они считают, что ограничить проезд нужно в границах улицы Локомотивной, проспекта Сиверса, улицы Береговой, Театрального спуска, улицы Листопадова, улицы Горсоветской, улицы Селиванова, улицы 1-й Конной Армии, проспекта Шолохова, улицы Текучёва, проспекта Театрального, переулка Ахтарского и улицы Нансена.

Для большегрузов предложили создать так называемый грузовой каркас. Такими магистралями могут стать улицы Нансена, Малиновского, Левобережная, 1-я Луговая, Малое Зелёное кольцо, Вятская, Штахановского, проспекты Шолохова, Королёва, Стачки (западнее улицы Малиновского), переулок Машиностроительный и другие. Позже к ним добавятся другие участки: планируемые соединения Темерницкого моста с улицей Оганова, трасса от Театрального проспекта до северной части Ростова, ответвление от будущего западного обхода.