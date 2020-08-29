В центре Ростова предложили запретить движение грузовиков

Для большегрузов предложили создать так называемый грузовой каркас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону предложили запретить движение грузовиков. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Инициативу выдвинула компания «А+C ТрансПроект», которая занимается программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Они считают, что ограничить проезд нужно в границах улицы Локомотивной, проспекта Сиверса, улицы Береговой, Театрального спуска, улицы Листопадова, улицы Горсоветской, улицы Селиванова, улицы 1-й Конной Армии, проспекта Шолохова, улицы Текучёва, проспекта Театрального, переулка Ахтарского и улицы Нансена.

Для большегрузов предложили создать так называемый грузовой каркас. Такими магистралями могут стать улицы Нансена, Малиновского, Левобережная, 1-я Луговая, Малое Зелёное кольцо, Вятская, Штахановского, проспекты Шолохова, Королёва, Стачки (западнее улицы Малиновского), переулок Машиностроительный и другие. Позже к ним добавятся другие участки: планируемые соединения Темерницкого моста с улицей Оганова, трасса от Театрального проспекта до северной части Ростова, ответвление от будущего западного обхода.