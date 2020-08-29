«Даже не прикрылась»: ростовчане раскритиковали мать, кормящую грудью ребенка в автобусе

Другие жители попросили отнестись к ситуации с пониманием. Фото: vk.com/rostovnadonu

Ростовчане раскритиковали мать, которая кормила грудью ребенка в автобусе. На женщину пожаловались в одном из городских пабликов в соцсетях.

По словам очевидца, одна из пассажирок прямо в салоне начала кормить ребенка. Ростовчанина возмутило, что женщина не прикрыла грудь. Такой поступок ему показался неприличным.

— Кормила ребенка грудью, даже ничем не прикрываясь. Воспитание, нормы приличия? Да не, не слышали! Я против, чтобы в общественных местах люди занимались такими вещами, — написал подписчик.

Многие пользователи сети согласились с автором поста. Однако нашлись и те, кто поддержал мать. Люди призвали относится к таким ситуациям с пониманием.

— Значит, экстренная ситуация была. Это обычно большая проблема для женщины, когда нужно покормить, а негде. Отнеситесь с пониманием, — написал один из комментаторов.