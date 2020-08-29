Многокилометровая пробка снова образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение затруднено в районе Ольгинского сельского поселения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области снова образовался транспортный затор. Пробка сковала участок в Аксайском районе 29 августа.

По данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено в районе Ольгинского сельского поселения. Затор растянулся до Аксая и продолжился в городе по улице Западной. Пробка также зафиксирована на Аксайком проспекте в районе пересечения улицы Малое Зеленое кольцо и проспекта Шолохова.

Транспортный затор зафиксирован и на въезде в донскую столицу. Фото: yandex.ru/maps

Напомним, на прошлых выходных пробка сковала М-4 «Дон» в районе хутора Пролетарка. Тогда причиной неожиданного препятствия для автовладельцев, едущих по магистрали, стал плановый ремонт моста через реку Кундрючья.

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