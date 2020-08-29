В Таганроге произошел крупный пожар: загорелись хозпостройки

На месте работали 43 спасателя. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Таганроге произошел крупный пожар. Происшествие случилось 29 августа на улице 3-я Надгорная.

Спасателям сообщили о пожаре около 16:30. На место прибыли 43 сотрудника и 13 единиц техники. Выяснилось, что загорелось несколько хозпостроек. Пожарные тушили огонь дольше часа.

— Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

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