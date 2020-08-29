Стало известно, какая погода ожидается в Ростовской области в сентябре

В первую неделю сентября будет по-летнему жарко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет ростовчан в сентябре. Синоптики прогнозируют, что первый месяц осени будет теплым и солнечным.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в первую неделю сентября будет по-летнему жарко. Температура может достигать +30…+35 градусов. Однако уже с 8 сентября погода начнет меняться. Столбики термометра опустятся до +23…+24 градусов. Будет прохладно и ветрено.

Во второй декаде сентября ожидаются осадки. Возможны ливни с грозами. Термометры будут показывать +22…+27 градусов.

Холоднее всего будет в конце месяца. Уже с 23 сентября погода станет по-настоящему осенней. Дни станут пасмурными. Прогнозируется похолодание до +16 градусов.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала о погоде 1 сентября. В день знаний в Ростове ожидается жара до +34 градусов. При этом возможен сильный ветер. Скорость порывов может достигать 7 метров в секунду.