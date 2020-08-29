Пользователи сети начали активно обсуждать поступок автолюбителя. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Ростовчан возмутил автохам, припарковавший внедорожник на газоне. Инцидент произошел в Левенцовском районе.

По словам очевидцев, водитель «Range Rover» проехался по газонам. После этого он оставил машину на траве.

— Как вам такое? Припарковался в самом центре и ушел по своим делам, — сообщил один из свидетелей.

Пользователи сети начали активно обсуждать поступок автолюбителя. Некоторые предположили, что машина могла попросту сломаться. Однако большинство уверены, что водитель просто плохо воспитан.

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