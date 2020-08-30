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В Ростове предложили сохранить дореволюционную брусчатку на Суворова

Общественники надеются восстановить исторический облик города
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Общественники предложили не класть здесь асфальт. Фото: vk.com/moifasad

Общественники предложили не класть здесь асфальт. Фото: vk.com/moifasad

В Ростове-на-Дону во время дорожных работ на улице Суворова обнаружилась дореволюционная брусчатка. Об этом сообщили в организации «Мой фасад».

Общественники предложили не класть здесь асфальт. Они считают, что вместо этого стоит восстановить брусчатку. По их мнению, таким образом можно сохранить исторический облик города.

Жителям предложили откликнуться на инициативу. Активисты надеются, что горожане помогут им.

— Если у вас есть конкретные мысли и предложения и желание включиться в эту ситуацию и готовность действовать, напишите, пожалуйста, — говорится в сообщении сообщества.