В Ростове предложили сохранить дореволюционную брусчатку на Суворова

Общественники предложили не класть здесь асфальт. Фото: vk.com/moifasad

В Ростове-на-Дону во время дорожных работ на улице Суворова обнаружилась дореволюционная брусчатка. Об этом сообщили в организации «Мой фасад».

Общественники предложили не класть здесь асфальт. Они считают, что вместо этого стоит восстановить брусчатку. По их мнению, таким образом можно сохранить исторический облик города.

Жителям предложили откликнуться на инициативу. Активисты надеются, что горожане помогут им.

— Если у вас есть конкретные мысли и предложения и желание включиться в эту ситуацию и готовность действовать, напишите, пожалуйста, — говорится в сообщении сообщества.