«Всегда спим раздетыми»: ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой женой

Особое место в доме занимает их спальня. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Ростовчанин Дмитрий Дибров откровенно рассказал об интимной жизни. Секреты известный телеведущий рассказал в передаче «Секрет на миллион».

Дибров заверил, что между ним и молодой женой Полиной до сих пор кипят страсти. Несмотря на 11 лет брака, супруги не потеряли интереса друг к другу. Так, особое место в доме занимает их спальня на третьем этаже. Всем остальным категорически запрещается посещать эту комнату без разрешения.

— Мы договорились с персоналом дома, что пока мы не спустимся, в спальню дети не поднимаются. Банально все объяснимо — спим мы раздетые, — рассказала Полина.

Дмитрий Дибров также признался, что засматривается и на других привлекательных девушек. Однако грань он никогда не переходит. По его словам, все эмоции он в достатке получает от молодой супруги.

Напомним, Дмитрий Дибров познакомился с возлюбленной Полиной, когда той было всего 17 лет. Будущие супруги встретились на конкурсе красоты, в котором победила девушка. Между ними закрутился роман, который вскоре закончился свадьбой.