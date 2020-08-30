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Таганрожец Федор Добронравов раскрыл дату выхода нового сезона сериала «Сваты»

Когда возобновятся съемки, пока не известно
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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По словам актера, картина выйдет на экраны совсем скоро. Фото: instagram.com/dobronravov.fedor/

По словам актера, картина выйдет на экраны совсем скоро. Фото: instagram.com/dobronravov.fedor/

Таганрожец Федор Добронравов рассказал, когда зрители увидят новый сезон сериала «Сваты». Дату выхода актер раскрыл в одном из последних интервью.

Напомним, съемки полюбившейся всем комедии начались еще в 2017 году. Однако съемочный процесс все время прерывался по разным причинам. В последний раз создателям удалось отснять несколько сцен, но пришлось проект снова был «заморожен» из-за пандемии коронавируса. Выход долгожданного седьмого сезона отложили.

Федор Добронравов порадовал поклонников. По его словам, картина выйдет на экраны совсем скоро.

— Сам сериал, думаю, выйдет уже в 2021 году, — сообщил Добронравоов «Народным новостям».

При этом артист не сообщил, когда возобновится работа над сериалом. Не раскрыл он и подробностей сюжета нового сезона. Добронравов лишь уточнил, что сцен про коронавирус в сериале не будет.

В долгожданном седьмом сезоне зрителям обещают множество необычных сцен и даже путешествие во времени. Новый сезон будет наполнен яркими сценами, историями любви и новыми героями. Точную дату запуска сериала на телевизионных экранах продюсеры пока не сообщают.

Шоу-бизнес