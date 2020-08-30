В Ростовской области за выходные от коронавируса скончались 10 человек

Все скончавшиеся — пожилые люди. Фото: архив "КП"

В Ростовской области за выходные подтвердилась смерть от коронавируса десяти человек. Информацию об этом публикует правительство донского региона.

По данным на 29 августа, жертвами COVID-19 стали шесть пенсионеров. Скончались 65-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 77-летняя пенсионерка, страдавшая от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями. У пациентки также были диагностированы хроническое эндокринное заболевание, нарушение обмена веществ. Умерли 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ. В числе жертв оказались 85-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.

30 августа стало известно еще о четырех случаях смерти от коронавируса. Скончались две женщины и двое пожилых мужчин. Жертвами стали 62-летняя и 79-летняя пациентки с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Подтвердилась гибель от COVID-19 80-летнего мужчины с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием. Скончался зараженный 88-летний дончанин с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также хроническим заболеванием печени.

За весь период число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 344 человека.