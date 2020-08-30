Таганрогской роще «Дубки» присвоят статус особо охраняемой

Под охрану возьмут и деревья в парке Горького. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роще «Дубки» в Таганроге присвоят статус особо охраняемой территории. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

С просьбой сохранить рощу к властям обратились местные жители. Люди опасались, что деревья начнут вырубать, а в роще начнется строительство. В итоге рощу решили обследовать: специалисты определят состояние насаждений и составят план по развитию парка.

— Получив результаты обследования, предусмотрим в областном бюджете на 2021-2023 годы необходимые средства на уходные работы за зелеными насаждениями, сохранение и развитие природного парка, — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Отмечается, что статус особо охраняемых получат дубы и другие деревья, растущие в парке имени Горького.