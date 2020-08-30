Даже ничья станет катастрофой: эксперты сделали прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов»

Специалисты назвали фаворита Южного дерби. Фото: ФК «Ростов».

Букмекеры озвучили прогнозы на матч между «Ростовом» и «Краснодаром». По мнениюэкпертов «Рейтинга букмекеров», Южное дерби станет решающей игрой для обоих команд.

Один из экспертов Александр Аксенов уверен, что победит «Краснодар». По его мнению, у команды просто нет другого выхода. При худшем для «быков» сценарии они могут оказаться внизу турнирной таблицы.

— Матч будет упорный, но, думаю, что «Краснодар» победит. Еще одна осечка, даже ничейный исход — это будет настоящая катастрофа, — объясняет специалист.

Алексей Андропов также называет фаворитом матча «Краснодар». Он считает, что «Ростов» несправедливо занимает высокое место в турнирной таблице. В случае проигрыша «желто-синие» опустятся на заслуженную строчку.

Дмитрий Симонов предположил, что выиграть может и «Ростов». По его словам, даже если гости проиграют, то не крупнее, чем в один мяч.