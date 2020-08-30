Сотрудник магазина напал на посетителя в торговом центре Ростова

По словам работника, молодой человек неоднократно оскорблял его. Фото: vk.com/rostovnadonu

В торговом центре в Ростове-на-Дону сотрудник магазина напал на посетителя. Происшествие случилось 29 августа в Ворошиловском районе, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, молодой человек пришел в салон связи. Между ним и одним из сотрудников завязалась ссора. Разговор быстро перерос в драку. На видео с места происшествия видно, что сотрудник повалил оппонента на пол и начал бить руками по голове. К счастью, окружающие пресекли конфликт.

Позже сотрудник сообщил, что посетитель неоднократно приходил в салон и оскорблял его. В тот день у него закончилось терпение, и он решил проучить обидчика.