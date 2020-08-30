Ростовский шоумен Дмитрий Дибров раскрыл размер пенсии

Телеведущий посчитал сумму пособия справедливой. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Ростовский шоумен Дмитрий Дибров признался, что стал пенсионером. Об этом телеведущий рассказал в эфире передачи «Шоу на миллион».

По словам Диброва, он вышел на пенсию на этой неделе. По его словам, размер выплат составляет 33 тысячи рублей. Такую сумму знаменитость считает справедливой.

— У меня трудовая книжка без единого перерыва, — пояснил телеведущий.

При этом ростовчанин не оставил творческую деятельность. Он продолжает вести легендарную передачу «Кто хочет стать миллионером?».

Дмитрий Дибров — известный журналист, телеведущий и продюсер. Ростовчанин — член фонда «Российская академия телевидения». В разное время он работал на пяти федеральных каналах. В последние годы является ведущим Первого канала.