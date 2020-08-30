Стал известен состав игроков в матче «Краснодар» — «Ростов»

Несмотря на травму в прошлой игре, на поле выйдет Матиас Норманн. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Стало известно, кто выйдет на поле в матче «Краснодар» — «Ростов». Команды опубликовали состав игроков на первое Южное дерби.

От «Ростова» на поле выйдут Хаджикадунич, Чернов, Козлов, Осипенко, Норманн, Хашимото, Еременко, Байрамян, Еременко, Байрамян, Ионов, Шомуродов. Ворота «желто-синих» будет защищать Песьяков.

На скамейке запасных: Бабурин, Рудаков, Тошевски, Смирнов, Глебов, Ковалев, Логашов, Долгов, Поярков, Полоз.

От «Краснодара» выступят Сафонов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Петров, Олссон, Газинский, Вильена, Классон, Вандерсон, Берг.