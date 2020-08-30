Полиция задержала ростовского хакера, вымогавшего полмиллиона у крупной компании

Мужчина зашифровал важные данные и просил деньги за раскодировку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские задержали ростовчанина, вымогавшего крупную сумму у одной из крупных российских компаний. Об этом сообщили в МВД России.

По версии правоохранителей, преступление произошло в начале 2020 года. 35-летний мужчина зашифровал информацию, которая хранилась в локальной сети компании. Для этого хакер использовал криптографический алгоритм. За раскодировку данных ростовчанин потребовал вознаграждение. Тогда компания перевела ему 0,8 биткоина (около полумиллиона рублей). После этого представители организации обратились в полицию.

Полицейским удалось вычислить подозреваемого. При обыске у него изъяли компьютерную технику. Сотрудники обнаружили на устройстве данные, которые могут стать доказательством.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163 и частью 2 статьи 272 УК РФ, — прокомментировали в МВД.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.