Полиция задержала ростовского хакера, вымогавшего полмиллиона у крупной компании

Мужчина зашифровал важные данные и просил деньги за раскодировку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Полицейские задержали ростовчанина, вымогавшего крупную сумму у одной из крупных российских компаний. Об этом сообщили в МВД России.
По версии правоохранителей, преступление произошло в начале 2020 года. 35-летний мужчина зашифровал информацию, которая хранилась в локальной сети компании. Для этого хакер использовал криптографический алгоритм. За раскодировку данных ростовчанин потребовал вознаграждение. Тогда компания перевела ему 0,8 биткоина (около полумиллиона рублей). После этого представители организации обратились в полицию.
Полицейским удалось вычислить подозреваемого. При обыске у него изъяли компьютерную технику. Сотрудники обнаружили на устройстве данные, которые могут стать доказательством.
— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163 и частью 2 статьи 272 УК РФ, — прокомментировали в МВД.
В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.