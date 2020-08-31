Ростовские фитнес-клубы заплатят штраф за нарушение посетителями социальной дистанции

Два ростовских фитнес-клуба заплатят штраф за нарушение социальной дистанции посетителями Фото: "КП" Архив

В донской столице двум фитнес-клубам грозит крупный штраф за нарушение правил социального дистанцирования. Об этом сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Оба клуба-нарушителя расположены в Северном микрорайоне города. Несоблюдение предписанных санитарных правил было обнаружено при очередной проверке регионального управления Роспотребнадзора. Как выяснилось, в спортивных залах между тренажерами расстояние было меньше 1,5 метра, а также, в клубах, где проходили занятия, не происходило обеззараживание воздуха.

Администрация обеих организаций признала нарушения, и очень просила не наказывать их, поскольку клубы несут существенные убытки из-за ограничительных мер и пандемии.

Но проверяющие не пошли на уступки и теперь обоим клубам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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