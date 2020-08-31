"У кого-то уже Новый год": ростовчанин в костюме Деда Мороза прогулялся по городу

В Ростове по улицам города прогулялся Дед Мороз. Фото: соцсети

По центру донской столицы прогулялся местный житель в костюме Деда Мороза.

Мужчина надел на себя синюю шубу и шапку известного зимнего волшебника, сел на велосипед и прокатился по городу. Горожане не смогли удержаться и сфотографировали его, а затем опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- Деда Мороза заметили в районе Центральной городской больницы. Мужику явно не по душе этот год, он готов к следующему, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.

«Человек несет позитив. Красавчик», "Проспорил кому-то, да и все", "У кого-то уже Новый год..." - написали горожане.

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