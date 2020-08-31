В Ростове интернет-хулиган попросил вернуть 120 биткоинов для прекращения кибер-террора

В Ростове разыскиваю интернет-террориста Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Донские интернет-хулиганы забросали ФСБ новыми сообщениями о минированиях.

Но в этот раз злоумышленник выдвинул условия для прекращения интернет-террора. Инцидент произошел 22 августа. В это день на электронную почту областного ФСБ поступило сообщение, в котором очередной неизвестный сообщил о якобы предстоящей серии взрывов. По его словам, будут заминированы Волгодонская АЭС и около десятка других объектов на территории донской столицы и области (ТЦ, школ, больниц, отделений скорой помощи, онкоцентрах, гипермаркетах, торговых центрах, пляжах и парков).

Кроме того, в конце письма злоумышленник написал о том, что надо сделать, чтобы террор прекратился.

- Сообщение о минировании будут проходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX. Биткойны слать на адрес: [указан номер биткойн-кошелька, прим.ред.], - написал злоумышленник.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что хулиган оставил адрес своей электронной почты для обратной связи, зарегистрированной на иностранном домене.

После этого сообщения были проведены массовые проверки на всех указанных объектах. Для проверки территории АЭС на наличие взрывных устройств потребовалось даже подключение воинской части. А в Ростове-на-Дону проверили 182 объекта, среди которых 30 больниц, 4 роддома, 5 отделений скорой помощи, 2 онкоцентра, 56 гипермаркетов, 6 пляжей, 23 парка, 21 торговый центр и 35 гостиниц.

К счатью, никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было. Чтобы не создавать панику эвакуация людей не проводилась. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма правоохранители проводят проверку.

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