В Ростовской области доля сделок по рефинансированию кредитов в ВТБ выросла на 70%

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В Ростовской области доля рефинансированных кредитов ВТБ по итогам семи месяцев этого года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В целом общий объем сделок по снижению кредитных ставок в текущем году вырос в два раза и достиг трех млрд рублей, а кредиты в региональном офисе банка смогли рефинансировать более 2,5 тыс. клиентов.

Так, значительный рост интереса к продукту связан, прежде всего, со снижением ипотечных ставок. Если по итогам семи месяцев 2019-го рефинансирование ипотеки среди общих выдач жилищных кредитов банка на Дону занимало 5% как по числу сделок, так и по объему, то в настоящее время эти значения выросли до 25%. Всего же с января по июль банк помог снизить ипотечную ставку свыше 1,2 тыс. жителям региона почти на 2,2 млрд рублей, что в семь (!) раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, для клиентов с кредитами наличными также характерна тенденция перевода своей текущей задолженности из других банков в ВТБ. За семь месяцев года доля таких кредитов составила 10% по числу сделок и 12% по объему от общего числа выдач. ВТБ помог снизить ставку по кредитам наличными почти 1,3 тыс. клиентов на сумму свыше 850 млн рублей.

- Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ благоприятно сказывается на увеличении спроса на услугу рефинансирование, – резюмировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Улучшая ее, мы помогаем ростовчанам снизить финансовую нагрузку. Со своей стороны, банк упростил процесс подачи документов для перевода действующего кредита из другой финансовой организации в ВТБ, расширил каналы обслуживания и стал более мобильным при выборе погашения задолженности. Уже сейчас наши клиенты могут получить еще и отсрочку первого платежа по кредиту наличными или автокредиту сроком до трех месяцев. В ближайшее время условия будут распространяться и на ипотеку.

К слову, ранее ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов наличными и ипотеки. В настоящее время минимальная ставка при переводе потребительского кредита другого банка в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых. В рамках программы клиенты могут обратиться с любым видом кредита - потребительским, кредитной картой, автокредитом или ипотекой, по которому на текущий момент нет просрочки, последние 6 платежей также вносились без просрочек и по которому до его полного погашения осталось не меньше трех платежей.

А рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной ипотеки для семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%, по дальневосточной ипотеке – со ставкой всего 1%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

Более того, ВТБ предлагает клиентам новую услугу – рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. При ее оформлении клиент самостоятельно выбирает период отсрочки. Для этого не надо предоставлять какие-либо дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте либо обратившись в отделение банка. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.

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