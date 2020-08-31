«Травма была и есть»: тренер «Ростова» рассказал о состоянии Матиаса Норманна

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Матиаса Норманна. Новостями наставник поделился 30 августа после матча «Краснодар» — «Ростов».

Напомним, Матиас Норманн получил травму во время матча с «Уралом». Повреждение было настолько серьезным, что полузащитника пришлось заменить. Фанаты беспокоились, что после инцидента Матиас не сможет принять участие в Южном дерби. Однако футболит не только вышел на поле, но и отлично себя проявил. Именно он забил единственный гол «желто-синих».

По словам Карпина, травма до сих пор мучает игрока. Однако Норманну все равно пришлось выйти на поле. Возможно, именно повреждение не дало ему выложиться на 100%.

— Травма была, травма есть, пришлось играть. Позволяла делать она не всё на 100%, но позволила гол забить, — прокомментировал Валерий Карпин.

Напомним, матч «Краснодар» — «Ростов» закончился ничьей — 1:1. Ростовчане заняли шестую строчку турнирной таблицы, краснодарцы — девятую.

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