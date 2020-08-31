«Никакого ретуша, никаких фильтров»: Супруга тренера ФК «Ростов» рассказала о фантастическом похудении после родов

То самое фото в красном купальнике. Фото: instagram dasha.karpina.

Идеальная фигура - не только генетика, но и результат упорных тренировок. Это в очередной раз доказала супруга тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, которая не так давно родила дочку. Дарья опубликовала в своем Инстаграм фото в бикини.

- Кто там переживал под фото в красном купальнике в Нарве, что я себе живот небрежно замазала, - призвала она к ответу злопыхателей. - Вооот! Никакого ретуша, никаких фильтров. Да, растяжки есть на животе, но правда, зачем их стыдиться и замазывать? Я - мама.

Более того, супруга тренера желто-синих рассказала, что при росте в 171 сантиметр весит всего 56 килограммов.

- Никогда в таком весе не была, это результат питания и трехразовых тренировок с очень требовательным, строгим, но дающим результат тренером, - раскрыла она секрет стремительного похудения.

В итоге комплименты посыпались как и рога изобилия: «Даша, Вы красавица, Королева - Мать», «Такая естественная, настоящая и такая красивая!» и «Сколько труда скрыто за такой формой!» и «Растяжки это пыль: ничего лишнего нет».

А снимок очаровательной блондинки собрал несколько тысяч лайков.

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