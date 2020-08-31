В шахтах Ростовской области трудятся больше шести тысяч человек

На Ростовскую область приходится четверть добываемого в России антрацита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шахтах Ростовской области трудятся 6 362 человека. Такую статистику к Дню шахтера - праздник отмечается в последнее воскресенье августа - подвели в Ростовстате. Там же добавили, что наша область - единственный угледобывающий регион на Юге России, поэтому эта отрасль уникальная, а шахтер – профессия редкая.

Сегодня, по данным статистики, на Дону шесть действующих шахт и девять обогатительных предприятий и фабрик. Основная продукция угольных компаний – энергетические уголь и топливо для коммунально-бытовых нужд.

Так, в недрах донской земли содержатся запасы угля всех видов, большая часть которых – антрацит – лучший в мире по калорийности уголь. За семь месяцев 2020 года предприятия угольной промышленности добыли около трех млн тонн антрацита. При этом на Ростовскую область приходится четверть (24,9 процента) добываемого в России антрацита.

Только за первое полугодие текущего года, по данным таможенной статистики, экспорт донского угля составил четыре млн тонн. И это на 37,9 процента больше, чем год назад.