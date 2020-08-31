"Хашимото скорее на армянском заговорит, чем я на японском": Байрамян о супер матче против "Краснодара"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. Фото: ФК "Ростов"

30 августа, в завершении шестого тура российского чемпионата по футболу разразился, наверное, самый красивый матч сезона. Встретились два принципиальных соперника - "Ростов" - "Краснодар". Настоящее южное дерби, как всегда горячее и очень эмоциональное. В игре было все: красивые голы, невероятные спасения, ликование болельщиков и обидные промахи.

В середине второго тайма полузащитник гостей Матиас Норманн со штрафного удара точно отправил мяч в угол ворот. У голкипера "Краснодара" не осталось шансов. В итоге "Ростов" открыл счет. Спустя несколько минут "Краснодар" отыгрался, сделав несколько точных передач в штрафную соперника. В результате матч закончился ничейным результатом.

- Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат мог бы быть другим. Раз счёт 1:1 — значит каждая команда заслужила по баллу, - прокомментировал игру игрок "желто-синих" Хорен Байрамян.

- Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку с первых минут. У нас это получалось, но подвела реализация. Задача — выйти и постараться забить, - добавил полузащитник.

Хорен Байрамян в матче с "Краснодаром" выполнял ключевую роль. В первом тайме он отдал хитрый пас на Еременко, который сильно пробил, но мяч отскочил от штанги.

Многие заметили, что "Ростову" не хватило глубины состава. Это понятно, ведь на поле не смог выйти Павел Мамаев. Он много лет играл на "Краснодар" и мог бы показать хороший уровень. К сожалению, как рассказал главный тренер Валерий Карпин, Мамаев получил травму.

Отдельное внимание стоит уделить новому игроку Кенто Хашимото. Молодой японец принес победы "Ростову" в последних двух матчах. Хорена Байрамяна спросили, не заговорила ли команда на японском языке? На это футболист дал остроумный ответ.

- Да нет, скорее он на армянском заговорит, чем я на японском, - смеясь, произнес Байрамян.