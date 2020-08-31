«Только выходит на свой уровень»: тренер «Ростова» прокомментировал неудачи Шомуродова на поле

По словам Карпина, нападающий проделывает огромный объем работы.

Нападающий Элдор Шомуродов когда-то был главной звездой ФК «Ростов». Но если в сезоне 2019/20 форвард забил 11 голов, то в этом — пока ни одного. Тренер Валерий Карпин рассказал, что происходит с футболистом.

По словам Карпина, Шомуродов начал выходить на прошлогодний уровень. У нападающего все еще есть проблема с голами, но и подготовка в этом году была не такой из-за коронавируса.

— Хотелось бы, чтобы нападающие забивали. Моменты создаем в каждой игре, пока не хватает реализации. Понятно, что Шомуродов нам нужен с этой точки зрения, помимо того, что он проделывает огромный объем работы и по игре претензий к нему нельзя предъявить, — прокомментировал Карпин.

Элдор Шомуродов — узбекистанский футболист. 25-летний нападающий начал карьеру в местном клубе «Машъаль» в 2014 году. В 2017 году Шомуродов начал выступать за «Ростов».

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