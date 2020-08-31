Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«Только выходит на свой уровень»: тренер «Ростова» прокомментировал неудачи Шомуродова на поле

По словам Карпина, нападающий проделывает огромный объем работы
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
КомментироватьОставить комментарий
По словам Карпина, нападающий проделывает огромный объем работы.

По словам Карпина, нападающий проделывает огромный объем работы.

Нападающий Элдор Шомуродов когда-то был главной звездой ФК «Ростов». Но если в сезоне 2019/20 форвард забил 11 голов, то в этом — пока ни одного. Тренер Валерий Карпин рассказал, что происходит с футболистом.

По словам Карпина, Шомуродов начал выходить на прошлогодний уровень. У нападающего все еще есть проблема с голами, но и подготовка в этом году была не такой из-за коронавируса.

— Хотелось бы, чтобы нападающие забивали. Моменты создаем в каждой игре, пока не хватает реализации. Понятно, что Шомуродов нам нужен с этой точки зрения, помимо того, что он проделывает огромный объем работы и по игре претензий к нему нельзя предъявить, — прокомментировал Карпин.

Элдор Шомуродов — узбекистанский футболист. 25-летний нападающий начал карьеру в местном клубе «Машъаль» в 2014 году. В 2017 году Шомуродов начал выступать за «Ростов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Травма была и есть»: тренер «Ростова» рассказал о состоянии Матиаса Норманна

Несмотря на повреждение, полузащитник принял участие в Южном дерби. (Подробности)