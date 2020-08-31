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«Как будто сестра»: молодая мама ростовчанки Виктории Лопыревой поразила поклонников

Женщина выглядит словно юная студентка
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Женщина выглядит словно юная студентка.

Женщина выглядит словно юная студентка.

Недавнее фото ростовчанки Виктории Лопыревой вызвало фурор среди подписчиков. Поклонники не поверили, что модель позируют на снимке с мамой.

Лопырева опубликовала совместное фото с двумя девушками. Получив несколько комплиментов, она призналась, что одна из подруг — на самом деле ее мама. Точеная фигура, нежная кожа и модная одежда — женщина выглядит, будто ей немного за 20 лет.

Поклонников поразили красота и молодость мамы Лопыревой. Под постом появились десятки лестных комментариев: «Извините, Вика, но здесь лавры первенства маме», «Мама выглядит шикарно», «Как будто сестра».

— Викуля, мамочка у тебя просто огонь. Потрясающая женщина в превосходной форме, — написала одна из подписчиц.

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