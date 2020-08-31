В Ростове могут появиться еще пять троллейбусных маршрутов

В Ростове запустят пять новых троллейбусных маршрутов Фото: "КП" Архив

В Ростове сообщили о вероятном восстановлении нескольких троллейбусных маршрутов. Такую инициативу выдвинула городская администрация.

Первыми будут восстановлены троллейбусные маршруты №14 и №4 “Каменка-Ц.Рынок”. Первый из них будет пролегать по проспекту Буденновскому, второй - по Ворошиловскому.

Кроме того, планируется организация трех новых маршрутов: №17 – «Центральный рынок – площадь 2-й Пятилетки – Военвед», №10-А «Центральный рынок – «Левенцовский» (пр. Солженицына) и №2-А «Пригородный вокзал – ЖК «Красный Аксай».

Троллейбусы, которые выйдут на эти маршруты, были привезены из Москвы. Это низкопольные единицы транспорта, которым по 9-10 лет. Пока для запуска в автопарке не хватает только водителей. Для решения кадровой проблемы 12 человек направлены на обучение в муниципальную автошколу.

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Перед тем, как выпустить транспорт на линию, его приведут в надлежащий вид.

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