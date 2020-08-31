В Ростовской области снова ожидается высокая пожароопасность

В Ростовской области снова будет высокая пожароопасность Фото: "КП" Архив

В ближайшие три дня в Ростовской области ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С 1 по 3 сентября угроза возникновения возгораний пятого класса ожидается в большинстве районов и городов региона, в том числе и в донской столице. А также пожароопасность четвертого класса возникнет в основном в южных и центральных районах региона.

Местным жителям порекомендовали воздержаться от разведения костров на природе и сжигания сухой травы. Жителям региона также напомнили, что необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем и не бросать в лесу горящие предметы.

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МЧС: в Ростовской области ожидается высокая пожароопасность.

Людям стоит отказаться от разведения костров.

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