В донской столице сгорел припаркованный отечественный автомобиль

В Ростове сгорел легковой автомобиль. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону дотла сгорел припаркованный отечественный автомобиль.

Инцидент произошел вчера, 30 августа, около двух часов дня в садоводческом товариществе "Братство". По предварительным данным, автовладелец оставил свою машину на улице 4-й Турнирной. Причина возгорания пока остается неизвестной. Но авто вспыхнуло ярким пламенем и огонь моментально охватил всю машину, а именно, площадь в пять квадратных метров. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей к месту происшествия.

В тушении пожара участвовали 13 спасателей и пять машин. Полностью ликвидировать возгорание удалось примерно за полчаса. К тому моменту от машины уже почти ничего не осталось.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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