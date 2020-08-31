В ростовский следственный изолятор пытались пронести конфеты с наркотиками

В СИЗО Ростова попытались передать наркотики в конфетах. Фото: ГУФСИН по РО
В один из ростовских следственных изоляторов местная жительница попыталась передать конфеты с наркотиками.
Девушка пришла в следственный изолятор № 5 по улице Тоннельной и попросила передать одному из заключенных ириски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
- При досмотре продуктовой передачи, принятой от ростовчанки на имя одного из обвиняемых, в пяти конфетах "Меллер" вместо начинки были обнаружены и изъяты пять прозрачных полимерных свертков, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, обнаруженные вещества белого и синего цвета были наркотиками. На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Теперь ростовчанке, принесшей передачу, грозит уголовная ответственность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиняемому в ростовском СИЗО попытались передать сотовые телефоны.
Правоохранители изъяли запрещенные предметы.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!