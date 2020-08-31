В ростовский следственный изолятор пытались пронести конфеты с наркотиками

В СИЗО Ростова попытались передать наркотики в конфетах. Фото: ГУФСИН по РО

В один из ростовских следственных изоляторов местная жительница попыталась передать конфеты с наркотиками.

Девушка пришла в следственный изолятор № 5 по улице Тоннельной и попросила передать одному из заключенных ириски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

- При досмотре продуктовой передачи, принятой от ростовчанки на имя одного из обвиняемых, в пяти конфетах "Меллер" вместо начинки были обнаружены и изъяты пять прозрачных полимерных свертков, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обнаруженные вещества белого и синего цвета были наркотиками. На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Теперь ростовчанке, принесшей передачу, грозит уголовная ответственность.

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