К середине сентября пообещали закончить ремонт дорог по нацпроекту

В Ростове подходит к концу масштабный ремонт дорог Фото: "КП" Архив

В Ростове уже совсем скоро завершится ремонт дорог на 24 городских улицах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Все работы там ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Работы производились на 24 улицах и переулках: Портовой, Урицкого, Магнитогорской, Токарной, Калининградской, 12 Февраля, Рябышева, Зрелищной, Батуринской, 1-я Луговой, Пржевальского, Комсомольской, Варфоломеева, Вятской, Кузнечной, Штахановского. Кроме того, обновлено дорожное покрытие на площади Народного Ополчения, проспектах Стачки и Театральном, мостовом переходе через реку Темерник на улице Зоологической, по переулкам Тихорецкому, Семашко, Молодогвардейскому, Островского, - говорится в сообщении.

Практически на всех вышеперечисленных объектах ремонт уже закончили, остались только те улицы, на которых меняли инженерные коммуникации.

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В Ростове ремонт нескольких улиц будет завершен к середине лета.

Уже идет ремонт на четырех улицах.

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