Крупный пожар в донской столице всю ночь тушили спасатели

Крупный пожар в Ростове всю ночь тушили 47 спасателей. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону по неизвестной причине вспыхнул аварийный дом, жильцы которого уже давно были расселены.

Инцидент произошел вчера, 31 августа, около восьми часов вечера на улице Мечникова в здании № 55. О пожаре в трехэтажном доме в МЧС сообщили очевидцы. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия.

Уже в 20:20 был объявлен второй ранг пожара, а к 20:48 сменился на третий. Только к десяти часам вечера пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1000 квадратных метров. В 00:49 было ликвидировано открытое горение. Но лишь в 04:12 огнеборцы смогли полностью ликвидировать пламя

- Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС привлекаются 47 человек личного состава, 17 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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