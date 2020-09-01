В Ростовской области третий день ищут пропавшего подростка

В Ростовской области ищут пропавшего подростка. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области полиция третий день разыскивает пропавшего подростка.

14-летний Яков Иванович Студиникин ушел из дома в городе Новочеркасске 30 августа. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Рост парня около 160-165 см, он худощавого телосложения, имеет светлые короткие волосы и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в черные спортивные брюки, серую водолазку и обут в черные кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.

- Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам: 8(863)602-01-46; 8(863)525-02-20, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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